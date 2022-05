Veille de tornade en vigueur pour la Beauce

Les conditions météo d'aujourd'hui sont propices à la formation d'orages violents qui pourraient produire des tornades cet après-midi, a annoncé Environnement Canada dans un avis publié à 11h09 (HAE) ce samedi 21 mai.

Dans la région, la veille de tornade est en vigueur pour les secteurs de Saint-Georges-de-Beauce, Sainte-Marie-de-Beauce et Lac-Etchemin. Une veille de tornade est émise lorsque les conditions atmosphériques sont propices à la formation d'orages pouvant produire des tornades.

Des vents forts, de la grosse grêle et de la forte pluie sont aussi possibles. Il s'agit d'une situation dangereuse pouvant causer des blessures mortelles.

D'ailleurs, une gigantesque ligne d'orages va traverser plusieurs milliers de kilomètres en raison d'une masse d'air humide en provenance du golfe du Mexique qui apportera de grandes quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère jusqu'au Québec. La province se retrouve sous haute surveillance, pour samedi et dimanche, en particulier au Sud du fleuve Saint-Laurent.

Avec le passage d'un front froid, le risque de voir du temps violent va persister dimanche.

Mesures de sécurité

En cas de temps violent, soyez prêt. Mettez-vous immédiatement à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche.



En cas de tornade, ou si une alerte de tornade a été émise dans votre secteur, nous vous recommandons de prendre les mesures suivantes : rentrez à l'intérieur, dans la pièce au niveau le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs, comme dans un sous-sol, une salle de bain, une cage d'escalier ou un garde-robe intérieur. Si vous vous trouvez dans un véhicule, une maison mobile, une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire, réfugiez-vous dans un bâtiment solide si vous le pouvez. En dernier ressort, couchez-vous sur le sol dans un endroit bas et protégez votre tête des objets projetés. La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. N'oubliez pas : quand le tonnerre gronde, rentrez vite à l'intérieur!