Stéphanie Faucher et Mathis Boudreau remportent le concours de l'Expo Vert un monde durable

Stéphanie Faucher et Mathis Boudreau, étudiants en Création et médias de Saint-Georges, remportent la 1re place du concours lancé dans le cadre de l’Expo Vert un monde durable avec leur court-métrage « Philosophie – Les raisons de se préoccuper de l’environnement ».

Organisée par le Comité Environnement Responsable (CER), cette 6e édition a reçu 27 projets sur la thématique du développement durable qui ont été soumis au jury composé de Caroline Bouchard, François Talbot et Frédérick Duval.

« Nos étudiants ont fait un travail remarquable! J’ai été épatée par la quantité d’heures qu’ils ont dû investir pour faire des vidéos d’une qualité aussi exceptionnelle. Les projets présentés sont en pleine adéquation avec notre vision du développement durable : ils misent à la fois sur la sensibilisation, la compréhension des enjeux et l'élaboration de stratégies pour transformer l’environnement et les pratiques », de mentionner Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches.

Trois projets étudiants se partagent 850 $ en bourse

En plus de remporter une bourse de 400 $ pour leur approche créative, innovante et empreinte d’humour sur divers enjeux environnementaux, Stéphanie Faucher et Mathis Boudreau ont aussi gagné un prix de participation pour souligner leur implication.

La 2e place est revenue à l’équipe d’Éloi Bonneville, Marianne Forgues, Félix Mercier et Alexis Roberge, étudiants en Sciences de la nature de Sainte-Marie, qui ont remporté une bourse d’une valeur de 200 $ pour leur projet vidéo reportage « Le gaspillage alimentaire : Un problème dur à avaler ». Ils ont également reçu le prix « Coup de cœur du public » de 100 $, pour s’être particulièrement démarqués par leurs entrevues révélatrices sur la nourriture perdue ou jetée dans les épiceries et les restaurants.

Le prix « Coup de cœur du jury », également d’une valeur de 100 $, a quant à lui été remis à l’étudiante en Langues du campus Saint-Georges, Anne Girard, pour sa vidéo réfléchie sur l’utilisation démesurée des sacs plastiques et la pollution qu’elle engendre dans le monde.

Il est possible de visionner les projets vidéo en cliquant ici.

Rappelons que ce concours invitait les étudiantes et étudiants du Cégep Beauce-Appalaches à réaliser un projet vidéo d’environ cinq minutes en solo, en duo ou en groupe dans le cadre de l'Expo Vert un monde durable - Volet projets étudiants, organisée par le CER. Les participants couraient la chance de remporter une bourse en plus de voir leur vidéo diffusée lors d'une soirée spéciale projection à la Salle Alphonse-Desjardins. Tous les sujets étaient permis, tant qu'ils abordaient le développement durable.