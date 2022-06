Une météo capricieuse arrive progressivement en Beauce

Une alerte d'orages violents est présentement en vigueur pour les secteurs de Sainte-Marie et de Lac-Etchemin, selon la dernière mise à jour d'Environnement Canada faite à 13 h.

« Les météorologues d'Environnement Canada surveillent un orage violent pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d'une pièce de cinq cents et de la pluie forte », peut-on lire dans l'avertissement émis par l'organisation.

Il est donc conseillé de se tenir à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche. Aussi, ce type de météo peut se transformer en tornade.

« La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. N'oubliez pas : quand le tonnerre gronde, rentrez vite à l'intérieur! », prévient Environnement Canada.



Une alerte d'orages violents est émise lorsqu'il y a ou qu'il y aura des orages qui s'accompagnent ou qui s'accompagneront probablement d'au moins un des éléments suivants : grosse grêle, vents destructeurs ou pluies torrentielles.



Une veille d'orages violents est également en vigueur pour les secteurs de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin.

Il semblerait que les conditions soient propices à la formation d'orages dangereux pouvant produire des rafales causant des dommages et de la grêle de grosse taille.

« De très fortes rafales peuvent endommager des bâtiments, déraciner des arbres et emporter de gros véhicules hors de la route. N'oubliez pas que les orages violents peuvent produire des tornades. Les activités nautiques pourraient s'avérer dangereuses en raison des rafales violentes et soudaines qui soufflent sur les plans d'eau », d'indiquer les météorologues.



D'après nos informations, la grêle et les orages forts sont déjà installés en Nouvelle-Beauce.