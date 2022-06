Un nouveau logo pour les organismes de bassins versants de la Chaudière-Appalaches

Hier, les neuf organismes de bassins versants de la Chaudière-Appalaches (OBV-CA) se sont réunis afin de procéder au dévoilement de leur image de marque.

Le but est de réaffirmer leur volonté de partager leurs savoir-faire. « Ce logo, c’est l’assurance d’un travail rigoureux et professionnel. Il est synonyme de concertation avec chacun de nos acteurs », affirme Véronique Dumouchel, directrice générale du Comité de bassin de la rivière Etchemin.

Les OBV-CA sont fiers du succès de l’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase menée de 2018 à 2022. « Une lutte concertée et une gestion efficace des signalements et des ressources pour l’éradication de la plante ont mené à des résultats encourageants », rappelle Véronique Brochu, directrice générale du Comité de bassin de la rivière Chaudière.

Après plus de 2 000 interventions et plus de 250 000 plants arrachés, 65 % des sites sont en diminution quant aux nombres de plants.

Mais ce succès repose sur la poursuite de la lutte. « Chaque plant peut produire de 15 000 à 20 000 graines qui, une fois au sol, peuvent prendre plusieurs années avant de pousser », explique François Lajoie, directeur général de l’Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud.

D’où l’importance d’arracher les plants de berce du Caucase avant la production de graines. Les OBV ont d’ailleurs commencé l’arrachage dès le printemps, conscient de l’importance de ne pas réduire à néant les efforts investis depuis 2018, et même avant.

Une deuxième phase de la lutte, Éradication de la berce du Caucase en Chaudière- Appalaches 2022-2025, est possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires financiers rencontrés depuis l’automne 2021. L’OBV de la Côte-du-Sud a reçu le mandat des huit autres OBV de la région pour administrer et coordonner ce projet. Les détails seront dévoilés sous peu.