Québec annonce un octroi de 500 000 $ à SIGMA Devtech

Le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une aide financière de 500 000 $ à l'entreprise SIGMA Devtech pour l'augmentation de la capacité de production d'oxyde de magnésium écologique de haute pureté dans l'usine de démonstration de son projet ECO2 Magnesia.

Cette usine de démonstration est située dans les installations du Centre Eau Terre Environnement de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) à Québec.

Selon les résultats obtenus, la mise en exploitation de l'usine commerciale, qui créerait 60 emplois de haute technologie, aurait lieu en 2024 à l'ancienne mine Carey, située à cheval sur les territoires des municipalités de Tring-Jonction (MRC Robert-Cliche) et de Sacré-Cœur-de-Jésus (MRC des Appalaches).

Le projet ECO2 comporte deux phases. Dès la première phase, on pourrait, chaque année décontaminer 160 000 tonnes de résidus amiantés, produire 20 000 tonnes du premier oxyde de magnésium écologique au monde et éviter l'émission de 80 000 tonnes de gaz à effet de serre. Cette première phase représenterait un investissement de près de 130 millions de dollars.

Rappelons qu'en mars 2021, dans le cadre d'un appel de projets d'innovation et de vitrines en technologies propres du gouvernement du Québec, SIGMA Devtech et ECO2 Magnesia ont obtenu une aide financière de 2 millions de dollars du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour la phase finale de démonstration du projet de revalorisation minière ECO2 Magnesia.