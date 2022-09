Veille d'orages violents en Beauce

Viridis Environnement a procédé aujourd’hui à une visite guidée de l’usine TRIOM qui se trouve près de l’écocentre entre Saint-Georges et Saint-Côme-Linière. Les premiers résultats sur la performance de cette nouvelle chaîne de traitement des résidus ménagers indiquent qu’il est possible de détourner 40% de ces déchets du site d’enfouissements et ...