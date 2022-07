Des conditions météo propices pour des orages violents

Environnement Canada indique que les conditions météo actuelles sont propices à la formation d’orages violents.

Bien que cela fait plusieurs jours que de telles annonces sont faites, plusieurs régions de la Beauce ont été épargnées en particulier le secteur de Beauce-Sud.

Toutefois, si ces avertissements sont diffusés c’est pour prévenir les gens d’être prudents, car la météo peut changer à tout moment. Des rafales fortes et de la pluie forte pourraient faire des dommages ou causer des accidents.

Les éclairs sont également dangereux et chaque année des gens sont victimes de la foudre. De plus, des tornades pourraient se former.

Une veille d’orages violents est émise lorsque les conditions atmosphériques sont propices à la formation d’orages qui pourraient s’accompagner d’au moins un des éléments suivants : grosse grêle, vents destructeurs ou pluies torrentielles.