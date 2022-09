Des pétrolières n'avancent pas vers leur cible environnementale, selon un rapport

La plupart des producteurs de sables bitumineux du Canada ont peu progressé vers leur cible de carboneutralité, malgré leurs profits historiquement élevés et leurs faibles dépenses en immobilisations, conclut un nouveau rapport.

Selon le document du Pembina Institute, peu de mesures ont été prises par les membres de l'Alliance Nouvelles voies, un groupe de l'industrie qui représente 95 % des producteurs de sables bitumineux du Canada, pour respecter leurs engagements d'émissions zéro nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050.

L'année dernière, les six plus grands producteurs de sables bitumineux du Canada et deux organisations de sables bitumineux existantes se sont engagés à respecter les impératifs climatiques du Canada dans le cadre de l'Alliance Nouvelles voies.

Le président de l'Alliance Nouvelles voies, Kendall Diling, a indiqué dans un communiqué qu'il était irréaliste de s'attendre à ce que les entreprises prennent des décisions d'investissement finales avant que les gouvernements n'aient eux-mêmes finalisé les cadres réglementaires.

Les auteurs du rapport veulent voir des plans plus détaillés sur les projets de capture du carbone et savoir quels investissements dans de tels projets contribueront à la réduction des émissions.

Les membres de l'Alliance Nouvelles voies comprennent Suncor Énergie, Cenovus Energy, Conoco Phillips, Canadian Natural Resources, la Pétrolière Impériale et MEG Energy.

Entreprises dans cette dépêche: (TSX:CVE TSX:SU TSX:IMO TSX:CNQ TSX:MEG)

La Presse Canadienne