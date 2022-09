Plus de 250 visiteurs chez Groupe Aptas

Ce sont plus de 250 personnes qui se sont déplacées pour la journée Portes ouvertes, vendredi 23 septembre, dans les différentes usines du Groupe Aptas, que ce soit à Saint Malachie ou à Sainte-Marie.

« Cette journée Portes ouvertes est une occasion, pour la population, de découvrir les entreprises à vocation sociale qui permettent à des personnes avec limitations de s’épanouir en milieu de travail. Chez Groupe Aptas, les travailleurs étaient heureux de partager leur quotidien et de répondre aux questions concernant leur expérience en entreprise adaptée » d’expliquer Karine Gravel, directrice générale de l'entreprise de récupération et de recyclage.

Rappelons que Groupe Aptas emploie 130 personnes, dans trois usines situées à Sainte-Marie-de-Beauce (Environek, Cartonek et Dexterra) et une à Saint-Malachie (Environek), dans la région de Bellechasse.

« Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre comme nous le connaissons actuellement au Québec, célébrer et reconnaître l’apport, mais aussi le courage et la persévérance des travailleurs avec limitations, est un excellent moyen de les valoriser et de les encourager à intégrer et à rester sur le marché du travail », de conclure Mme Gravel.

Notons que l’entreprise d’économie sociale, qui est membre du Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA), dessert principalement les marchés de Chaudière-Appalaches et de Québec. Plus de 60 % des employés du Groupe Aptas sont des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles.