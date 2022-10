Le sort des castors du parc Veilleux entre les mains du trappeur

La ville de Saint-Georges a annoncé mardi qu’elle lançait un appel pour un trappeur afin de déloger les castors qui font bien des ravages dans le parc Veilleux et les sentiers Nature depuis deux ans.

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin a indiqué à EnBeauce.com, lors d'une entretien téléphonique, que la seule demande au trappeur, qui sera retenu pour le travail, sera de s’assurer qu’il ne reste plus aucune de ces bêtes dans le secteur. La ville n’a pas le pouvoir de décision sur la manière dont cela sera fait, soit les relocaliser ou de les attraper pour ensuite les abattre.

D’ailleurs, M. Morin a été surpris d’apprendre cette semaine qu’en 2001, les autorités avaient également dû déloger au même endroit le gros rongeur.

Bien qu’ils aient déjà reçu hier matin un appel d’une personne désireuse d’attraper le rongeur emblématique du Canada, la ville ne peut pas laisser une personne non reconnue par le ministère de la Faune faire ce travail.

La relocalisation demeure une option plutôt ardue, car selon le ministère de la Faune, la population de castor de Saint-Georges pourrait avoir un virus unique qui pourrait créer des problèmes de santé à leurs nouveaux congénères.

Le maire de Saint-Georges explique que le processus pour arriver à la décision de se départir du mammifère a été minutieux. En effet, des représentants de la ville ont dû suivre une formation sur l’animal et ses habitudes. De plus, au départ, la présence des castors était plutôt vue comme une belle opportunité d’activité pédagogique.

« Mais au nombre où ils sont devenus entre 10 et 14, ils commençaient vraiment à faire des dommages », nous indique M.Morin.

Faisant équipe avec le ministère de la Faune, la ville devait attendre jusqu’au 25 octobre pour en faire l’annonce. Saint-Georges désire que l’opération se fasse le plus rapidement possible et plusieurs appels ont déjà été faits auprès de trappeurs certifiés.

Il termine en mentionnant qu’ils ont suivi toutes les étapes : « on a eu deux, trois rencontres avec des biologistes, des spécialistes et des gens du ministère de la Faune. »