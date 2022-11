Des outils pour la culture des produits forestiers non ligneux en Beauce

La MRC de La Nouvelle-Beauce, en collaboration avec l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce et la coopérative de solidarité Les Choux gras, vient de lancer différents outils sur les produits forestiers non ligneux (PFNL) afin d’en mousser l’implantation sur le territoire.

Grâce à des capsules vidéo et à des fiches techniques, les gens pourront découvrir 12 PFNL ayant un potentiel élevé de culture dans la région beauceronne.

Que ce soit pour usage personnel ou pour diversifier les revenus d’une production agricole, par exemple, la culture d’un produit forestier non ligneux favorise la biodiversité. Les PFNL sont également intéressants pour remettre en valeur une terre laissée en friche.

Tous les outils sont disponibles gratuitement sur le site Web de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce.

Ce projet découle du Plan de développement du territoire agricole et forestier (PDTAF) de la MRC et a été rendu possible grâce au programme d’aménagement durable des forêts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.