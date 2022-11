Météo: un automne hors de l'ordinaire

Bien que l’on ait connu un début d’automne plus frisquet, depuis la fin septembre, la météo a été plus que clémente.

Les experts l’avaient prédit que cette saison sortirait de l’ordinaire en offrant des températures chaudes ce qui a permis de prolonger la période des couleurs.

Plusieurs facteurs expliquent ce contexte, mais le plus important est La Niña qui est une anomalie d’eau froide dans le Pacifique équatorial. Cela fait trois ans que cela se produit, et selon les météorologues, c’est du jamais-vu en 20 ans.

Il a fait si beau, que le soir de l’Halloween, les enfants n’ont pas eu à mettre sous leur déguisement les manteaux d’hiver ni à porter des imperméables, alors que par les années passées souvent Dame Nature était capricieuse avec de la neige ou de la pluie.

Bien que nous soyons déjà en novembre, le beau temps n’a pas dit son dernier mot. En effet, cette fin de semaine, on annonce des températures qui pourraient atteindre les 20 degrés Celsius.

Un hiver hâtif et long

Toutefois, selon l’Almanach des fermiers, la province verra rapidement l’hiver arriver et sera plus tôt qu’à l’habitude. De plus, nous risquons de subir plusieurs tempêtes majeures et des pics de froid intenses.

Le froid devrait arriver vers la mi-novembre et la première tempête pourrait même se produire à la fin du mois. En janvier et février, l’on pourrait atteindre des records de froid. Finalement, la neige tombera sur une très longue période pouvant se prolonger après l’équinoxe.

Alors, si on en croit les prédictions, vous devriez profiter des derniers beaux jours avant de devoir sortir vos habits de neige et vos pelles.