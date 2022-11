Des grands vents et beaucoup de pluie à venir en Beauce

Les Beauceronnes et les Beaucerons qui ont vécu de très belles fins de semaine dans le dernier mois seront déçus d’apprendre que dès vendredi soir, les conditions seront pluvieuses et venteuses.

Selon Environnement Canada, le restant de la tempête tropicale Nicole pourrait apporter entre 40 à 60 millimètres de pluie. De plus, de très forts vents sont attendus.

On parlerait de rafales de plus de 35 km/h. D’ailleurs, ces vents sont assez forts pour faire décoller du sol des abris Tempo et c’est pourquoi il est conseillé de bien ancrer au sol la structure en plus d’attendre que le sol gèle avant d’installer sa toile. Certaines personnes ont déjà installé leurs décorations de Noël extérieures et devront se méfier pour ne pas les perdre et cela pourrait causer des dommages.