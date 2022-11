État de santé du Grand lac Saint-François: séance d'information le 22 novembre

Une séance d’information avec les instances des MRC et des municipalités du bassin versant du Grand lac Saint-François, du Parc national de Frontenac et des représentants des associations riveraines, est prévue le 22 novembre afin de faire le point sur l'état de santé de ce plan d'eau.

Lors de cette rencontre d'une demi-journée, convoquée par le président de l’association pour la protection du Grand lac Saint-François, Michel Fournier, la biologiste Mélissa Laniel traitera du sujet de la protection des lacs.

« La séance d’information est d’autant plus pertinente depuis qu’une colonie de myriophylle à épis semble s’être installée durant les trois dernières années dans une baie près de l’Ile du Détroit », a expliqué le président Fournier qui profitera de l'occasion pour présenter une liste des préoccupations environnementales de son organisme.

Parmi celles-ci, la prolifération du roseau commun depuis des dizaines d’années sur les berges du Lac Saint-François et la menace de la moule zébrée, qu’on tente d’éradiquer au lac Massawippi et qui ravage déjà le lac Témiscouata dans le Bas-Saint-Laurent. Enfin, on vient tout juste d’identifier la moule vivipare géorgienne dans le lac Aylmer. « Il faut appliquer le principe de précaution et prendre des décisions afin de contrôler l’accès au lac , insiste-t-il. Ce lac ne nous appartient pas, mais il appartient à tout le monde de le protéger. »

La séance d'information se tiendra au Complexe La Source de Saint-Romain.