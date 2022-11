Le bassin de la rivière des Fermes a été passé au peigne fin

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) a terminé son projet d'enquêtevisant à documenter les causes du transport de sédiments et de l’augmentation des débits de pointe dans le bassin de la rivière des Fermes qui se jette dans la rivière Chaudière à la hauteur de Saint-Joseph-des-Érables.

Entre 2021 et 2022, l’équipe du COBARIC a réalisé plusieurs sessions de caractérisation sur le terrain, passant au peigne fin les cours d’eau et leurs usages pour trouver l’origine des problématiques soulevées par les municipalités du territoire. À l’issue du projet, des plans d’aménagements ont été réalisés. Ils permettront d’agir concrètement pour améliorer la qualité de l’eau.

Ce projet d’acquisition de connaissances répond aux préoccupations des municipalités du bassin versant de la rivière des Fermes. Dès 2019, ces dernières rapportaient leur inquiétude face à la détérioration de la qualité de l’eau de la rivière. Ainsi, un portrait préliminaire du territoire, réalisé en 2020, recommandait entre autres un travail sur les débits de pointe et le transport de sédiments pour retrouver une eau plus belle et limiter les risques de débordement sur le territoire.

Caractérisation fine

En 2021 et en 2022, l’équipe du COBARIC a donc procédé à une caractérisation complète du territoire, lui permettant de mieux comprendre les dynamiques naturelles et humaines du milieu. Elle a parcouru l’ensemble du bassin versant de la rivière des Fermes, qui représente 64 km2, dans le but de recueillir des informations sur les cours d’eau : forme, taille, débit, espèces animales et végétales présentes, activités humaines à proximité.

Le COBARIC a également rencontré plusieurs acteurs du milieu, dont des producteurs agricoles, des propriétaires forestiers, des municipalités ainsi que des personnes résidant près de la rivière des Fermes. Ces échanges ont permis d’acquérir des informations supplémentaires sur l’utilisation du territoire et l’évolution des cours d’eau à travers le temps.

Des aménagements possibles

La caractérisation du bassin versant de la rivière des Fermes a conduit à l’élaboration d’un portrait du territoire ainsi qu’à l’identification des problématiques et des types d’aménagements à privilégier pour les résoudre. Ce portrait s’accompagne de plans d’aménagements adaptés à la réalité hydrique et hydrologique du territoire.

Une gestion durable des eaux de pluie dans les fossés de route et la restauration du tracé de certains cours d’eau sont envisagées. Concrètement, ces plans d’aménagement serviront de levier pour entreprendre de futures actions permettant de diminuer le transport sédimentaire et les débits de pointe dans le bassin versant de la rivière des Fermes.

Ce projet a été rendu possible grâce au Programme Affluents Maritime, administré par le Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) et coordonné par le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), ainsi qu’au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre d’Avantage Saint-Laurent, la nouvelle vision maritime provinciale. Parmi les partenaires de ce projet, le COBARIC a également pu compter sur la contribution de plusieurs municipalités du bassin versant de la rivière des Fermes, soit Sacré-Cœur-de-Jésus, Saint-Frédéric, Saint-Joseph-des-Érables, Saint-Séverin et Tring-Jonction.

Vue aérienne de l'ancien moulin seigneurial de 1738, au bord de la rivière des Fermes © COBARIC, 2022.