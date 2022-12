La fabrication et l'importation de plastiques à usage unique interdites

La météo ne semble pas vouloir rendre la vie facile aux Beaucerons à l’arrivée de Noël avec un mélange de pluie et de neige prévue dès jeudi soir, et ce jusqu’au samedi, selon Environnement Canada. Un intense système dépressionnaire fera son entrée sur le Québec et affectera l’ensemble de la province. Au sud, une partie des précipitations ...