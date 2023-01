La Réserve naturelle de la Cumberland a besoin de votre aide

Afin de poursuive sa mission de conservation et de protection des milieux humides, la Réserve naturelle de la Cumberland appelle la population à sa campagne de sociofinancement qui se termine le 9 janvier.

Chaque don recueilli servira à consolider la réserve et à agrandir sa superficie ce qui permettra de protéger à perpétuité des milieux naturels fragiles et de grandes qualités, de fournir des habitats à une grande diversité d’espèce et d’offrir un accès privilégié à la nature pour l’ensemble de la collectivité.

Comment faire un don?

L’association pour la protection des milieux humides de la Cumberland (APMHC) collabore avec la Fondation Québec Philanthrope pour cette campagne. Pour faire un don, allez sur : https://www.jedonneenligne.org/fcommunauta.../CUMBERLAND/....

Soutenir l'APMHC, c'est soutenir une équipe de bénévoles passionnés, mais aussi la protection à perpétuité des derniers grands complexes de milieux humides en Chaudière-Appalaches.

Un lieu unique

Rappelons que ce lieu est unique en ce genre et qu'il s'agit de terres privées. Toutefois, il u a deux endroits où l’on peut faire des activités avec le public. Il y a un sentier qui est accessible onze mois par année par le rang Chaussegros. C’est un sentier de l’interprétation de la faune. Le second est un secteur où il est utilisé pour des activités éducatives encadrées et de recherches.

D’ailleurs, dans les marais, il y a deux activités par année organisées par le groupe des ornithologues de Beauce-Etchemins, soit le recensement de Noël et les 24 h de mai. Il s’agit du recensement d’oiseaux, surtout migrateurs. Tandis que l’Association offre au mois de juin une activité d’inventaire d’oiseaux nicheurs.

Il est également possible pour les personnes désireuses de faire une visite de la réserve de les contacter par leur page Facebook afin de les accompagner, car il n’est pas possible de s’y promener seul.

Il n’est pas possible d’accueillir des milliers de personnes par années, car cela risquerait de causer des problèmes à ce qui a trait à la conservation.