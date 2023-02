Des froids polaires et du smog dans la région

Ce matin, les Beaucerons ont dû s’habiller chaudement afin de sortir pour le travail, car une température avoisinant les -30 degrés Celcius s’est fait ressentir. De plus, Environnement Canada lance une alerte de smog sur la région.

Bien que l’on puisse croire que nous avions atteint des températures très basses aujourd’hui, l’on annonce des bourrasques de neige et invasion d’une masse d’air arctique dès jeudi soir.

À la suite du passage de ce front froid, les températures chuteront brutalement en quelques heures. La combinaison de ces températures et de vents modérés à forts engendrera des valeurs de refroidissement éolien extrêmes vendredi et samedi.

Alerte smog

L’on s’attend à des concentrations élevées de polluants qui entraîneront une mauvaise qualité de l’air, en particulier dans les secteurs urbains.

Cela est un phénomène courant durant les grands froids en grande partie causé par le chauffage au bois qui est la principale source de particules fines.

Le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Il leur est donc recommandé d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur jusqu’à la levée de l’avertissement de smog.

Chacun peut améliorer la qualité de l’air en posant des gestes simples comme limiter l’utilisation des foyers et des poêles à bois, privilégier le transport collectif, et, s’il faut utiliser la voiture, réduire sa vitesse et éviter de laisser tourner le moteur au ralenti.