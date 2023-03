Québec investit 40 000$ pour les milieux humides et hydriques dans Beauce-Nord

Le gouvernement du Québec octroie une somme de 40 000 $ pour la réalisation de deux projets dans Beauce-Nord. Ce soutien financier est offert dans le cadre du troisième appel à projets du Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques.

C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.

« La conservation de nos milieux humides et hydriques est au cœur de nos priorités. Cela passe bien évidemment par la protection et l'utilisation durable, mais également par la restauration et la création de ces milieux. Le Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques permettra, à terme, de restaurer des milieux humides et hydriques altérés et d'en créer de nouveaux, ce qui sera bénéfique pour tous. Ces écosystèmes nous offrent de nombreux bienfaits, comme ceux d'atténuer les crues lors d'inondations ou de protéger la qualité de notre eau en alimentant les nappes souterraines », de mentionner Benoit Charette.

Les deux projets, sélectionnés dans le cadre du volet 1 du programme, visent la réalisation d'études de préfaisabilité de projets de restauration et de création de milieux humides et hydriques.

Ainsi, 20 000$ ont été octroyés à la restauration de la rivière Fourchette à Saint-Patrice-de-Beaurivage et la même somme servira à la restauration du ruisseau du Marais à Sainte-Marie. Les deux projets seront réalisés par le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC).

« Je suis enchanté de constater que deux projets proposés par le Comité de bassin de la rivière Chaudière sont retenus. Le COBARIC fait figure de pionnier au Québec, étant le tout premier organisme de bassin versant à avoir vu le jour. Près de 30 ans plus tard, je constate tout le dynamisme de cette organisation qui poursuit sa mission, notamment par la restauration et la création de milieux humides et hydriques ici, dans Beauce-Nord, plus précisément à Scott dans le cas de cette annonce. Merci à mon collègue Benoit Charette de cet important appui », d'ajouter Luc Provençal.

Mentionnons que le Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques vise à restaurer des milieux humides et hydriques ou à en créer de nouveaux pour compenser les pertes qui n'ont pu être évitées. Il encourage, du même coup, le développement de l'expertise québécoise dans le domaine.