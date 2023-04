Une conférence pour tout savoir sur la taille des arbres fruitiers

En collaboration avec les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ), plusieurs scientifiques de l’Université de Montréal ont créé un test rapide pour analyser la sève d’érable. Avec près de 50 000 hectares d’érablières exploitables en Beauce et plus de 4 000 propriétaires, le secteur acéricole représente une grande partie de ...