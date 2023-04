Beauce-Centre: le bac brun est arrivé

La MRC de Beauce-Centre a commencé la distribution du bac brun. C'est donc l'occasion de se rappeler les bonnes habitudes à adopter.

Notons d'abord que les personnes qui viennent tout juste de recevoir leur bac doivent penser à vérifier à l'intérieur avant de le remplir. Il devrait y avoir un mini bac pour la maison et des sacs.

Recyc-Québec propose quelques gestes faciles à adopter pour intégrer le bac brun dans sa routine.

- Il faut d'abord prendre l’habitude d'y déposer ses matières organiques directement. Cela comprend les épluchures de fruits et de légumes, le marc de café, des résidus de viande et arêtes de poisson, des restes de table, etc.

- On peut également organiser sa cuisine pour la collecte. Pour cela, il suffit de prévoir un espace pour le petit contenant de récupération des matières organiques livré par la MRC et de réduire la taille de la poubelle classique puisqu'elle sera moins sollicitée.

- Pour éviter les mauvaises surprises, on peut utiliser la technique de la « lasagne » en déposant une couche de feuilles mortes (en saison) en alternance avec des résidus de table, directement dans le bac brun. Cela limitera les odeurs et les mouches. Notons qu'il vaut mieux éviter de mettre trop de liquides.

- Par souci d’économie des ressources et pour favoriser la qualité des composts, il est préférable d’éviter l’utilisation de sacs en plastique même certifiés compostables. En effet, les sacs oxobiodégradables ou dits dégradables ne sont pas compostables.

- Si des larves de mouches (vers blancs) apparaissent dans le bac, pas de panique, ils seront tous simplement compostés! Pour ceux qui seraient découragés par leur présence, vaporisez un peu de vinaigre ou saupoudrez du bicarbonate de soude directement sur les bestioles ou sur les bordures intérieures du bac.

- Pour limiter les odeurs, c'est mieux de sortir son bac brun en bordure de rue à chaque collecte, même s’il contient peu de matières et de l'entreposer à l’ombre. On peut aussi le nettoyer à l’occasion avec un jet d’eau, un peu de vinaigre, de bicarbonate de soude ou de savon biodégradable (mais évitez d’utiliser de l’eau de Javel).

- Pour éloigner les animaux, appliquez au besoin un peu d’onguent pour la toux autour des trous d’aération de votre bac brun et sur les rebords du couvercle. Vous pouvez aussi bloquer l’ouverture à l’aide de sangles, mais n’oubliez pas de les retirer le jour de la collecte.

À retenir

Ce qui va dans le bas brun c'est :