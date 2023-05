Un soutien de 140 000 $ pour restaurer un cours d’eau

Une aide financière de 139 250 $ vient d'être accordée au Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) pour la réalisation d’un projet visant à optimiser la gestion des ressources en eau.

C'est le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui en a fait l'annonce par voie de communiqué au nom de son collègue ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.

Le projet consiste à redonner un caractère naturel au cours d’eau (sans nom) qui traverse le terrain du Club de golf Sainte-Marie-de-Beauce. Ce cours d’eau, considéré, récemment encore, comme un fossé, a totalement perdu son caractère naturel. Une étude hydraulique sera menée afin d’identifier le futur lit mineur et l’emprise du cours d’eau. Un nouveau tracé sera alors repensé et les travaux seront réalisés en octobre et novembre 2024.

« C’est une excellente nouvelle pour la région de Beauce-Nord. Le COBARIC contribue activement à protéger notre plus grande richesse, notre eau. Je suis ravi que des citoyennes et des citoyens de chez nous soient aussi engagés, grâce à l’appui de notre gouvernement, dans la protection de nos milieux hydriques et de nos écosystèmes aquatiques », a souligné le député Provençal