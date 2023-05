Échanger ses plantes avec la Société d'horticulture de Beauceville

La Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville a lancé une invitation à la population pour une soirée d'échange de plantes qui se tiendra le 13 juin prochain, dès 18 h au centre de loisirs.

Lors de cette soirée, les membres et non-membres de la Société d'Horticulture pourront profiter de cette activité annuelle afin d'échanger une ou des plantes avec d'autres personnes. Le but étant de faire profiter de nouvelles pousses ou de plantes matures aux gens qui pourraient en avoir besoin.

Les consignes sont simples, les plantes doivent être mises en terre et les pots propres et bien identifiés avec le nom de la plante. Un maximum de trois plantes est demandé par personne et bien évidemment, les plantes ne doivent pas présenter de maladie et d'insectes.

L'activité est gratuite pour les membres et une participation de 5 $ sera demandée aux non-membres.