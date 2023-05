Luttes aux changements climatiques: le rôle des MRC s'agrandit

C'était aujourd'hui que le gouvernement du Québec faisait une annonce concernant le Plan de mise en œuvre 2023-2028 du Plan pour une économie verte. Parmi les points importants, une somme de 240 millions de dollars sera investie pour la transition climatique locale.

Cette mesure vise à permettre aux territoires locaux de se doter de plans à mettre en place pour la lutte aux changements climatiques et la transition écologique.

De plus, dans l'objectif éventuel d'une transition énergétique, le gouvernement a également présenté une stratégie de la recharge de véhicules électriques. Elle assortie d’un budget de 514 millions de dollars.

Ce sont là des mesures qui offrent une certaine autonomie aux municipalités et aux MRC, en matière de lutte aux changements climatiques. Ainsi donc, ce sont de nouvelles ressources financières dont la Beauce aura droit pour ses propres initiatives.

Notamment, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) s'est dite optimiste sur la question, par le biais de son président Jacques Demers.

« À titre de porte-parole des régions, nous sommes d’avis que l’élaboration de plans de lutte et d’adaptation aux changements climatiques et de transition écologique dans chacune des MRC du Québec est un exercice incontournable et leur donnera les moyens d’identifier des mesures structurantes en lien avec leur aménagement du territoire. La réalisation de tels plans donnera aux MRC une vision d’ensemble des risques présents sur le territoire et des occasions de contribuer à l’effort climatique québécois. L’objectif est fort simple : mobiliser l’ensemble des municipalités, et surtout, mettre tout le monde au même niveau en matière de connaissance (diagnostic), de planification et de préparation. Ces plans doivent être réalisés rapidement dans un contexte où les MRC s’engageront prochainement dans une révision importante de leurs schémas d’aménagement et de développement en lien avec la Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire », a affirmé M. Jacques Demers.

Cette nouvelle montre le rôle important qu'auront les régions sur la question de l'environnement. C'est ici le genre d'initiative qui se verra potentiellement succédé par bien d'autres, pour les années futures.