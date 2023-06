Plus de 1 500 arbres distribués dans quatre écoles de la Beauce

Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts et du Mois de l’eau, le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) a distribué plus de 1 500 arbres à des élèves de quatre écoles primaires de la Beauce.

La distribution s'est faite avec l’aide de deux partenaires, soit l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) et l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière.

Chaque élève a reçu un plant d’arbre avec un dépliant présentant l’espèce et quelques conseils pour favoriser sa croissance. On y explique aussi les services rendus par les arbres pour l’environnement, mais particulièrement pour les cours d’eau et les lacs. « Les arbres sont des alliés importants, autant pour nous que pour la faune », rappelle Véronique Brochu, directrice générale du COBARIC. Par exemple, les racines absorbent l’eau et filtrent les nutriments, permettant de réduire les polluants à rejoindre les cours d’eau comme les rivières et les ruisseaux. Résultat : une eau de meilleure qualité pour le poisson qui réjouira les pêcheurs. »

Les 1er et 8 juin, quelques élèves des écoles Maribel et Monseigneur-Feuiltault à Sainte-Marie ainsi que l’école des Deux-Rives à Saint-Georges ont participé activement à la préparation et à la distribution des plants. Les élèves de l’école Harmonie à Saint-Georges ont pour leur part pu profiter d’une brève présentation donnée par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, où Éric Cliche, directeur général de l’association, leur a parlé des bienfaits des arbres sur la qualité de l’air, la qualité de l’eau et le paysage. Les quelque 125 arbres qui restaient ont pour leur part été distribués à l’école l’Enfant-Jésus de Vallée-Jonction.

L’organisme réfléchit déjà à une formule améliorée pour la prochaine année afin d’impliquer concrètement les jeunes dans la plantation d’arbres. Des démarches seront faites en ce sens cette année pour offrir une expérience concrète l’année prochaine aux écoles qui souhaiteraient y participer.

Les plants ont été gracieusement offerts par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que l’Association forestière des 2 rives.