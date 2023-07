Collecte de 160 kilos de piles usagées

À l’extérieur comme à l’intérieur d’un bâtiment, le travail à la chaleur peut représenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs qui y effectuent une tâche physique. Pour prévenir des lésions graves, qui peuvent même s’avérer mortelles, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du ...