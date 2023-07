Hydrographie: des études de terrain dans la MRC Beauce-Centre

Voir la galerie de photos

Le laboratoire d'hydrologie forestière de l'Université Laval, en partenariat avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, a réalisé cette semaine un projet d'acquisition de connaissances visant à mieux définir l'hydrographie du territoire.

Francis Lessard et ses collègues ont donc procédé à des visites de terrain dans quelques municipalités de la MRC Beauce-Centre afin de décrire certaines composantes hydrographiques telles que les lits d'écoulement potentiels de cours d'eau intermittents et permanents, les petites zones potentielles de sols

sensibles à l'orniérage et finalement, les écotones riverains.

Pour mieux comprendre leur mission, notre journaliste Germain Chartier s'est entretenu avec ces hommes sur le terrain à Tring-Jonction.

Visionnez l'entrevue complète ci-dessus.