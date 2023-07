Veille d'orages violents pour la région

Environnement Canada a émis aujourd'hui une veille d'orages violents cet après-midi et ce soir en vigueur pour les territoires de la Beauce et des Etchemins.

Les conditions sont propices à la formation de rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte.

La très grosse grêle peut endommager des biens, briser des fenêtres, bosseler des véhicules et causer des blessures graves. Les fortes rafales peuvent projeter des objets non fixés, endommager des bâtiments peu solides, arracher des branches d'arbres et renverser de gros véhicules. Les pluies torrentielles causeront probablement des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. Les activités nautiques pourraient s’avérer dangereuses en raison des rafales violentes et soudaines qui soufflent sur les plans d’eau.

Les autorités rappellent que la foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. Quand le tonnerre gronde, il faut rentrer vite à l'intérieur.

Les prévisions météo pour aujourd'hui présentent un ciel généralement nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses ou d'orages et risque d'un orage violent. Vents du sud-ouest de 20 km/h. Maximum 27. Humidex 35. Indice UV de 8 ou très élevé.

Ce soir et cette nuit: généralement nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Risque d'un orage violent tôt ce soir. Nappes de brouillard au cours de la nuit. Minimum 16.

Pour demain, samedi 8 juillet, généralement nuageux avec 30 pour cent de probabilité d'averses. Maximum 27. Humidex 35. Indice UV de 7 ou élevé. Pour la nuit: nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 19.

