C'est la «Lune de l’Esturgeon» ce soir

Si le ciel est dégagé ce soir, les amateurs d'astronomie — et tous les autres aussi! — pourront s'en donner à coeur joie alors que brillera la super Lune de l’Esturgeon dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 août.

Le spectacle devrait être grandiose puisque notre satellite apparaîtra 7 à 14 % plus grand et 30 % plus brillant que d’habitude. Le phénomème devrait commencer vers 20 h 45 ce soir.

L'astre atteindra son périgée et gravitera à environ 384 000 km de nous. C’est 30 fois le diamètre de la Terre!

Chaque pleine lune a sa signature. Ce mois-ci, elle s'apparente à l’esturgeon, un poisson d’eau douce qui serait plus facile à pêcher à ce moment de l’année dans les Grands Lacs d’Amérique du Nord.

Quatre superlunes auront lieu en 2023, dont deux ce mois-ci. La prochaine est annoncée pour le 30 août.

Sources: Agence spatiale canadienne, NASA, Météo Média, HuffPost.

Si vous prenez des clichés de la lune ce soir et cette nuit, faites-nous les parvenir à: [email protected]