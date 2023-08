Près de 12 000 $ pour les sentiers du lac Caribou

L'Association écologique des Etchemins recevra un montant de 11 600 $ pour son projet de construction et d'amélioration de sentiers récréatifs dans le secteur du lac Caribou.

C'est la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, qui en a fait l'annonce par voie de communiqué de presse, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

La somme provient de l'enveloppe du Programme d’aide à la mise en valeur du territoire public, qui a été lancé en avril 2022, afin d'appuyer la mise en œuvre du Plan de mise en valeur du territoire public 2022- 2026.

« Je me réjouis que ce projet émanant de notre belle région ait été retenu et puisse ainsi mettre en valeur nos attraits et faire en sorte qu’un maximum de citoyens puisse poursuivre leur découverte de notre joyau collectif que sont nos sentiers récréatifs dans Bellechasse-Etchemin », a déclaré la députée Lachance.