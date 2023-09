Une cinquantaine de participants aux conférences sur l’agroforesterie et la biodiversité

C’est le vendredi 22 septembre, à La Cache à Maxime de Scott, que s’est déroulée la journée thématique Les produits forestiers non ligneux (PFNL) et l’agroforesterie au profit de la biodiversité, organisée par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, la MRC de La Nouvelle-Beauce, la MRC Beauce-Centre, le Collectif régional en formation agricole et Les Choux gras, coopérative de solidarité.

Cette journée a permis à la cinquantaine de participants de prendre conscience de l’importance de préserver la biodiversité dans un contexte de production forestière, mais aussi de façon globale.

Cette activité a aussi mis en lumière le potentiel des PFNL, tant sur le plan commercial que sur le plan environnemental.

Diego Creimer, de SNAP Québec, a lancé la journée avec la première conférence Que l'arbre ne nous cache plus la forêt! En plus de démontrer que l’arbre n’est pas le seul produit d’intérêt issu de la forêt, M. Creimer a rappelé aux participants qu’en prenant soin de tout l’écosystème forestier et en veillant à le protéger, l’humain ne protège pas seulement l’environnement, il se protège lui-même. Une belle ode à la biodiversité!

S’en est suivi le panel de discussion, composé de producteurs de produits forestiers alimentaires. Cet échange a permis de mieux comprendre la réalité sur le terrain, lorsqu’un producteur souhaite se lancer dans l’implantation d’un PFNL, dont les bons coups et les défis qui viennent avec ce projet. Denis Carrier , de Camerises St-Philippe, René Laesser, d’Aronia Superfruits, Philippe Roy, d’Airelles des frères et Hugo Laquerre, du Verger l’Argousière ont été très généreux dans leur partage d’informations.

Un repas de circonstance

Au repas, les trois services incluaient des PFNL, soit une entrée de gravlax de saumon à la camerise, une cuisse de canard avec sauce au vinaigre de cassis pour le plat principal et un éclair maison au mélilot, avec son coulis d’argousier au dessert.

Au retour du dîner, Francis Bernier-Blanchet de Cultur'Innov a présenté Les petits fruits émergents et les noix chez vous. Cette conférence a permis de camper l’aspect plus technique de l’implantation de certains PFNL; une belle façon pour les participants de repérer quels PFNL étaient les mieux adaptés pour leur propriété.

En conclusion de la journée, Maxime Saulnier, ingénieur forestier, a fait un état de la situation de l’agroforesterie à travers les époques et à travers le monde avec sa conférence Agroforesterie en forêt : Vous reconnaissez-vous? Cette présentation a aussi abordé les différentes façons de faire de l’agroforesterie au Québec.

Cette activité sera-t-elle répétée dans le futur ? « Nous en sommes à recueillir les commentaires des participants, mais c’est certain qu’une deuxième édition, avec une nouvelle thématique, pourrait être envisagée », a lancé d’emblée Éric Cliche, directeur général de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce.