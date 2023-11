Plan Nature 2030: plus de 80 participants à la consultation

Plus de 80 acteurs de Chaudière-Appalaches étaient présents à Saint-Jean-Port-Joli, le 24 octobre dernier, lors de la consultation régionale sur le Plan Nature 2030, un rendez-vous de la biodiversité en Chaudière-Appalaches.

Cette rencontre était organisée par le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA).

Les participants ont échangé sur les ambitions de la région en lien avec la protection de la biodiversité. Les sujets abordés par les membres de l’assemblée lors des périodes de consultation étaient nombreux. Il a été notamment question du déclin de la biodiversité, des initiatives de protection de la biodiversité déjà existantes sur le territoire, ainsi que de nouvelles initiatives que les acteurs aimeraient voir se réaliser en Chaudière-Appalaches et des actions qui devraient être mises en place pour qu’elles se concrétisent.

« Visiblement, les participants avaient à cœur les enjeux discutés. Ils ont été très généreux en partageant leur expertise, leurs connaissances et leur temps. Grâce à tous ces gens, les spécificités de Chaudière-Appalaches pourront être communiquées au gouvernement du Québec en vue de bonifier le Plan Nature 2030 », a soulignéJosée Breton, directrice générale du CRECA.

« Il y a plus d’une espèce en péril qui fréquente le territoire de Chaudière-Appalaches, comme la grive de Bicknell ou la paruline du Canada. Pour réussir à sauvegarder le vivant qui nous entoure, il faut la participation de tous les paliers de gouvernement et de tous les secteurs d’activités. Notre région a un rôle important à jouer quant à la conservation de la biodiversité régionale et mondiale. Nous avons démontré lors de notre rencontre que nous sommes en mesure de participer à cet effort collectif, et ce rapidement », a conclu Véronique Brochu, présidente du CRECA.