Des enfants récupèrent 3 700 livres de citrouilles pour éviter le gaspillage

Les enfants et les élèves des maisons et école primaire Let’s Go ont récolté près de 3 700 livres de citrouilles après la fête de l’Halloween.

Celles-ci ont été récupérées dans le cadre de la 6e édition de l'activité « Smashing Pumpkins », qui se veut une façon ludique et pédagogique de sensibiliser les enfants et la population sur le gaspillage alimentaire. Ainsi sur les 3700 livres de citrouilles récupérées, la moitié sera acheminée à Moisson Beauce et cuisinée par les enfants. L’autre moitié, impropre à la consommation humaine, sera compostée en forêt ou donnée aux chèvres hébergés temporairement sur le site de l’école primaire dans le cadre de son approche zoothérapeutique.

La récolte de citrouille suit de près une autre activité d’envergure réalisée annuellement par les enfants. Soit la plantation de plus de 5 000 arbres en graines. Les arbres, essentiellement des chênes, seront offerts à la population en 2024 et 2025. Ainsi, les rejets de CO2 générés par les activités des garderies et de l’école sont compensés. De plus, cela permet de diminuer l’empreinte carbone des activités réalisées par la flotte de véhicules de ville Saint-Georges, et ce, sans aucune incidence sur le compte de taxes des contribuables.

Enfin, les élèves de la classe de 5e et 6e année du primaire invitent toute la population à donner un ou des jouets usagés en bon état pour l’activité « Share » du 13 au 24 novembre directement sur le site des établissements soit au 588 boulevard Dionne et au 17835, 10e avenue à Saint-Georges. Les jouets seront acheminés à des organismes qui œuvrent auprès d’enfants en milieu défavorisé.