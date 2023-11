Des élus visitent les installations de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud. 

Réunis dans le cadre d’une assemblée régulière du conseil d’administration de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA), les maires et gestionnaires municipaux de cette organisation ont pu visiter les installations de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud.

Les représentants municipaux présents ont pu apprécier le procédé de traitement des résidus ménagers TRIOM à Saint-Côme-Linière, développé par Viridis Environnement, lequel permet de produire du compost mais aussi de récupérer d’autres matières recyclables et ainsi les détourner de l’enfouissement.

« Le développement de cette technologie adaptée à la région apparaît porteur et pourrait s’avérer une alternative de choix pour les secteurs ruraux du Québec », de dire le préfet de la MRC de Beauce-Sartigan, Dany Quirion.

Le Président de la TREMCA, Marc-Alexandre Brousseau, a souligné que « le procédé avant-gardiste développé à la Régie de Beauce-Sud exprime bien la détermination des Beaucerons à réaliser des projets novateurs et fonctionnels pour leur population mais aussi adaptés à leur réalité territoriale. »

La réduction de l’enfouissement des déchets est un enjeu suivi activement par la TREMCA, monsieur Brousseau a d’ailleurs été porte-parole d’une campagne de communication à cet effet en 2023 en collaboration avec le Conseil régional en environnement. La collecte, le transport et l’enfouissement de plus de 182 000 tonnes de déchets coûtent plus de 32 millions de dollars en Chaudière-Appalaches chaque année et les coûts d’exploitation des lieux d’enfouissement techniques du Québec sont en hausse chaque année précise le président de la TREMCA. En réduisant le tonnage de déchets , les coûts diminuent en plus d’être récompensé par le gouvernement du Québec qui donne des redevances plus importantes aux villes et municipalités qui ont une meilleure performance per capita pour l’enfouissement, ce qui justifie encore davantage l’effort citoyen de conclure monsieur Brousseau.