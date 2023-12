C’est aujourd'hui le solstice d’hiver

Comme à chaque année, le 21 décembre marque le solstice d’hiver, soit le jour le plus court de l’année.

Le passage au solstice d'hiver se produira aujourd'hui à 22 h 27, heure normale de l’Est, dans l’hémisphère Nord. Eh oui, il ne dure qu’un moment et non toute la journée comme beaucoup de gens pensent.

C’est l’inclinaison de la Terre par rapport au Soleil qui cause cette variation de la durée du jour tout au long de l’année, et c’est cette même inclinaison qui est responsable des variations de température et des saisons.

Même si le solstice d’hiver correspond officiellement au début de la saison froide, les journées recommenceront tranquillement à allonger et ce, dès la fête de Noël!