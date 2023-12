Météo: bruine et pluie pour la région

Comme à chaque année, le 21 décembre marque le solstice d’hiver, soit le jour le plus court de l’année. Le passage au solstice d'hiver se produira aujourd'hui à 22 h 27, heure normale de l’Est, dans l’hémisphère Nord. Eh oui, il ne dure qu’un moment et non toute la journée comme beaucoup de gens pensent. C’est l’inclinaison de la Terre par ...