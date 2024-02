Protection du Grand lac Saint-François: Michel Fournier réélu à la présidence

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) a annoncé, ce mardi 6 février, la modernisation du Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC), dans le but de mieux informer la population lors des inondations. Si les alertes restent plus ou moins les mêmes, il est maintenant possible d'avoir des données plus précises afin de ...