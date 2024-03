Lac-Mégantic présente la toute première Semaine de la transition énergétique

La Ville de Lac-Mégantic a annoncé cette semaine une première au Québec: la tenue de la Semaine de la transition énergétique, qui aura lieu du 29 avril au 5 mai.

À cette occasion, la municipalité y présentera plusieurs activités d’importance, dont le Salon Énergie et Environnement durant la fin de semaine des 4 et 5 mai.

« Après la tragédie ferroviaire de 2013, la communauté a décidé de reconstruire en s’appuyant sur les piliers du développement durable. Ici, le pétrole a tué, il a détruit le cœur de notre ville », a rappelé la mairesse Julie Morin. « Nous avons choisi de miser sur les énergies vertes pour nous reconstruire; cela a d’ailleurs incité Hydro-Québec à mettre en place, dans le nouveau centre-ville, le tout premier microréseau électrique au Québec. On y retrouve aujourd’hui environ 2 200 panneaux solaires, de la domotique dans les bâtiments, de même que des batteries de stockage permettant de maximiser l’efficacité du système. »

Lac-Mégantic innove aussi dans ses façons de faire en confiant à sa Commission de l’innovation et de la transition écologique (CITÉ), majoritairement composée de citoyens, le mandat d’organiser la Semaine de la transition énergétique. Celle-ci sera l’occasion de mettre de l’avant les avancées significatives de Lac-Mégantic ces dernières années, mais surtout d’offrir aux citoyens, familles, étudiants, gens d’affaires et intervenants du monde municipal des moyens concrets pour agir avec des solutions efficaces pour que chacun, à son échelle, puisse réduire sa consommation d’énergie et contribuer à la transition.

Entre autres, le Salon Énergie et Environnement mettra de l’avant des produits et services qui permettent de faire des choix censés pour la planète. Une dizaine de conférences et ateliers y seront présentés, sur plusieurs thématiques pertinentes, dont les constructions écologiques, le choix d’un véhicule électrique, les bons gestes à poser pour réaliser des économies d’énergie et de coûts, etc. On y retrouvera aussi une exposition sur la mobilité électrique (autos, vélos, VR, etc.).

Le public pourra faire l’essai de véhicules électriques, en collaboration avec l’Association des véhi cules électriques du Québec (AVEQ). Aussi, grâce à la participation de la Cité de l’énergie de Shawinigan et d’Hydro-Québec, des ateliers destinés aux enfants et familles auront lieu en continu pendant le Salon.

Pour finir, un Quiz Énergie se déroulera devant public le dimanche, animé par le journaliste Gérald Fillion, de RDI et Radio-Canada, originaire de la région de Mégantic.

La Semaine de la transition énergétique de Lac-Mégantic débutera le lundi 29 avril par un midi-conférence avec le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, M. Pierre Fitzgib bon.

Plusieurs autres événements auront lieu, dont le Forum municipal Énergie et Environnement destiné aux élus et employés municipaux du Québec qui veulent emboiter le pas de la transition énergétique et de la lutte contre les changements climatiques. Celui-ci aura lieu le jeudi 2 mai avec la participation de conférenciers et animateurs reconnus. Des visites guidées du microréseau électrique seront également organisées.

La programmation de la Semaine et du Salon est disponible sur le site Internet semainetransition.ca