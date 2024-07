Les citoyens invités à recueillir des données pour protéger le monarque

De la pluie, parfois forte, devrait s'abattre tard cet après-midi sur la région pour se poursuivre ce soir et cette nuit, selon les prévisions météo d'Environnement Canada. On annonce jusqu'à 40 millimètres d'accumulation, avec un maximum de 26°C, un facteur humidex de 32 et un indice UV de 6 ou élevé. Demain, 11 juillet, les averses se ...