Le longicorne brun de l’épinette détecté en Beauce

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a observé la présence du longicorne brun de l’épinette, un ravageur exotique des forêts, dans les municipalités voisines de Saint-Honoré-de-Shenley et de Saint-Martin-de-Beauce.

Cette récente capture de spécimens dans la MRC de Beauce-Sartigan représente la première détection confirmée de cet insecte au Québec, indique l'Ordre des ingénieurs du Québec dans un avis expédié à ses membres.

« Le longicorne brun de l’épinette est un ravageur exotique qui pourrait représenter une menace pour les forêts nord-américaines et le commerce des produits forestiers », écrit dans l'infolettre Pierre-Marc Deschênes, spécialiste aux opérations pour la protection des végétaux à l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

En date du 18 juillet dernier, l’ACIA est en train de faire parvenir des avis d’interdiction de déplacement aux municipalités, entreprises et citoyens propriétaires de terrains environnant les sites de piégeage où l’insecte a été capturé dans la MRC de Beauce-Sartigan afin d’empêcher la propagation du ravageur.

L’avis d’interdiction de déplacement touche l’insecte lui‑même, le bois de chauffage de toutes les essences d'arbres et les produits de toute espèce d'épinette. Dans certains cas, des autorisations de déplacement pourront être émises en fonction de l’évaluation du risque qu’en fera l’agence.

La période la plus à risque pour la propagation du ravageur étant du 30 avril au 15 septembre, il est recommandé que tous les exploitants forestiers des municipalités de Saint-Honoré-de-Shenley et Saint-Martin-de-Beauce, qui désirent procéder à des coupes, attendent au 16 septembre 2024 pour procéder à l’expédition de leurs billes d’épinettes et de bois de chauffage. Les propriétaires ayant reçu des avis d’interdiction de déplacement ont l'obligation d'avoir l'autorisation écrite de l'ACIA avant de déplacer du matériel réglementé.

La Nouvelle-Écosse est l’unique zone présentement réglementée pour le longicorne brun de l’épinette au Canada. Des mesures de contrôle des déplacements ont aussi été prises à la suite d’interceptions de ce ravageur au Nouveau-Brunswick et maintenant au Québec.

Pour plus de renseignements, les propriétaires de boisés sont invités à se rendre sur le site web de l’ACIA au www.inspection.gc.ca.