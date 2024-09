Le premier jour de l'automne le plus hâtif en plus de 200 ans

L'équinoxe d'automne s'est produit à 8 h 43 ce matin, marquant le début officiel de la saison dans l'hémisphère Nord.

Rappelons que l'équinoxe a lieu lorsque l'axe de la Terre est presque perpendiculaire au Soleil, rendant la durée du jour et celle de la nuit pratiquement égales. La date exacte de l'équinoxe varie d'une année à l'autre, oscillant entre le 21 et le 24 septembre.

Cette année, c'est le premier jour de l'automne le plus hâtif depuis 1796. Qu'est-ce qui explique ce phénomène?

Une année civile s'arrête à 365 jours. Toutefois, une année solaire, soit la durée nécessaire pour que la Terre fasse un tour complet du Soleil, équivaut en moyenne à 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 46 secondes. Comme notre façon de calculer les années est un peu plus courte, les dates d'équinoxes et de solstices vont changer d'une année à l'autre.

La présence de l'année bissextile est là pour compenser et s'assurer que notre calendrier suive l'année solaire – mais ce n'est pas parfait. La présence d'une journée supplémentaire tous les quatre ans surcompense un peu, puisque l'année solaire ne s'arrête pas à 365 jours et 6 heures précisément.

Les innombrables corrections apportées au fil des siècles pour que notre calendrier colle aux talons de l'année solaire ne sont pas suffisantes. Le passage du temps sur Terre est un peu décalé par rapport à l'agenda de notre étoile.

Au cours des prochaines années, les équinoxes et les solstices arriveront de plus en plus tôt pendant les années bissextiles. Il faudra remonter au 18e siècle pour trouver des dates plus hâtives encore. C'est pour cette raison que l'équinoxe de printemps et le solstice d'été 2024 sont survenus beaucoup plus tôt que d'habitude. La même situation se reproduira encore pour le solstice d'hiver, qui sera le plus hâtif depuis 1797.

Source: Météo Média