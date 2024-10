Forte possibilité d'aurores boréales : la Beauce pourrait s'illuminer cette nuit

Le ciel de la Beauce, et plus généralement celui du Québec, pourrait connaître une nouvelle nuit d’aurores boréales, dans la nuit de jeudi à vendredi et de vendredi à samedi.

En effet, une importante tempête géomagnétique est en cours et atteindra une force de G4 sur une échelle de 5, comparable au spectacle de mai dernier.

Si tout est réuni pour offrir une belle soirée, ce sont les nuages qui pourraient gâcher la surprise. Pour maximiser ses chances d’observation, il est conseillé de prendre la route en direction du nord et de trouver un endroit dégagé.

En Beauce, le secteur de Beauce-Nord pourrait avoir un peu plus de chance que celui de Beauce-Sud en termes de couverture nuageuse.

Par ailleurs, comme le soleil se couche aux alentours de 18 h, l’obscurité sera presque totale vers 20 h, augmentant ainsi le temps d’observation des aurores.

Pour rappel, bien que les chances soient réelles pour les deux prochaines nuits, les aurores boréales sont difficiles à prévoir et rien n’est garanti quant à leur observation.