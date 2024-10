Appel photo : envoyez-nous vos clichés de la comète

La comète C/2023 A3 - Tsuchinshan ATLAS, est actuellement dans le ciel étoilé du Québec jusqu'à la fin du mois, offrant une occasion unique d’immortaliser cet événement astronomique exceptionnel.

EnBeauce.com vous invite à saisir cette opportunité et à capturer des images de la comète, visibles pour une durée limitée.

Que vous soyez photographe amateur, passionné d’astronomie ou simplement curieux, c’est le moment idéal pour sortir votre appareil photo ou même votre smartphone et tenter de photographier cet astre qui traverse notre système solaire.

Que ce soit depuis votre cour arrière, un parc ou lors d’une escapade nocturne en campagne, partagez avec nous vos plus beaux clichés de la comète C/2023 A3. Nous publierons vos photos au fur et à mesure des réceptions et organiserons une galerie spéciale, mettant en valeur votre talent et la beauté de cet événement cosmique rare.

N’oubliez pas de préciser le lieu exact où vos photos ont été prises et, si vous le souhaitez, d’ajouter quelques détails sur votre expérience d’observation.

Pour participer :

— Cliquez sur ce lien pour remplir le formulaire et soumettre vos photos.

— Envoyez-nous vos images par courriel à l’adresse : [email protected].