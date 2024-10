Le COBARIC a 30 ans

À l'occasion de son trentième anniversaire, le COBARIC présente sa nouvelle image et souligne sa mission de protection de la rivière Chaudière.

L'organisme travaille en collaboration avec les acteurs de son territoire pour mieux connaître et protéger l’eau de la rivière Chaudière comme de ses tributaires, des lacs et autres milieux humides.

Le nouveau logo vise à mieux refléter sa mission et ses valeurs. Ainsi, des gouttes d’eau forment un cercle, un rappel du cycle de l’eau. Côté couleur, l’organisme ajoute le vert à sa palette de bleus. « Quand on travaille avec l’eau, on doit aussi agir sur l’environnement: la faune, la végétation, mais surtout travailler de concert avec les gens du territoire. C’est un tout à considérer, d’où l’importance de notre mission de concertation autour des usages de l’eau », a précisé Véronique Brochu, directrice générale du COBARIC.

Le COBARIC ajoute également la mention « OBV de la rivière Chaudière » à son nom afin d'affirmer sa position au sein du réseau des 40 organismes de bassins versants œuvrant au Québec.