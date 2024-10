Parc éolien de la Haute-Chaudière: séance publique d’information le 13 novembre

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) tiendra une séance d’information publique, le 13 novembre, portant sur le projet de construction du Parc éolien de la Haute-Chaudière, dans la MRC du Granit.

Les promoteurs du projet, — une société en commandite détenue à parts égales par EDF Renouvelables Canada Inc et la MRC du Granit, souhaitent aménager 20 éoliennes sur le territoire des municipalités de Frontenac et d’Audet, de même que de la ville de Lac-Mégantic, où il rejoindrait un poste de raccordement d’Hydro-Québec.

Le parc, qui comprendrait aussi un poste électrique, des chemins d’accès, un réseau de câbles souterrains, un bâtiment de service et des mâts de mesure de vent permanents, générerait une puissance maximale de 120 MW et produirait suffisamment d’électricité pour combler les besoins d’environ 18 700 foyers.

La réalisation du projet nécessiterait un investissement d’environ 370 millions de dollars et créerait quelque 150 emplois au cours de la phase de construction, indiquent les promoteurs. D’abord exploité pour une durée de 30 ans, le parc éolien serait mis en service en décembre 2026.

Parmi les répercussions potentielles du projet figurent une perte ou une modification d’habitat en raison du déboisement; une modification du patron d’écoulement des eaux de surface et une perturbation de l’habitat du poisson; de la mortalité d’oiseaux et de chauves-souris; et une perturbation des activités récréatives.

L’initiateur propose 65 mesures d’atténuation courantes et particulières pour limiter les effets indésirables de son projet.

La séance d'information publique du BAPE aura lieu le mercredi 13 novembre prochain à la Salle communautaire de Frontenac. Le tout débute à compter de 19 h 30.

L’ensemble de la documentation est disponible en version électronique dans le Registre des évaluations environnementales, sous la responsabilité du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Les documents peuvent aussi être consultés à la médiathèque Nelly-Arcan, au 3700, rue Lemieux, à Lac-Mégantic. Pour obtenir plus d’information, il suffit de communiquer avec le BAPE.