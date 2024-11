Plus de 300 arbres plantés à Saint-Isidore 

Pas moins de 330 arbres de gros calibres ont été mis en terre, dans un nouveau quartier en développement de la municipalité de Saint-Isidore.

Cet ambitieux projet de plantation a été réalisé à la mi-octobre, grâce à une trentaine de bénévoles, qui se sont joints à l’équipe d’Arbre-Évolution, et celle du Service des travaux publics de la localité.

Cette initiative de reboisement a été rendue possible grâce à un investissement de près de 30 000 $ de la municipalité et de la coopérative.

Au printemps dernier, l'administration isidoroise a contacté Arbre-Évolution pour soumettre son projet de plantation pour ce nouveau quartier (situé près de la rue Coulombe, entre la rue du Parc et la route 173) qui manque drastiquement de canopée et est exposé à des vents puissants.

Après plusieurs échanges et une visite sur le site, il a été convenu qu’un travail préparatoire conséquent serait nécessaire de la part de l’équipe des travaux publics. « Les travaux de voirie devaient être suffisamment avancés pour permettre l’accès aux différents sites et réaliser les aménagements nécessaires, ce qui a exigé une coordination étroite entre la municipalité et les entrepreneurs », indique Marie-Christine Lee, chargée de projets chez Arbre-Évolution.

Biodiversité et cadre de vie

Pour répondre aux enjeux du site, seize essences d’arbres ont été choisies pour offrir nourriture et abri à la faune locale et aux citoyens qui s’y construiront dans les prochaines années. Cette plantation vise non seulement à réduire les îlots de chaleur en augmentant la canopée, mais également à embellir le secteur et créer un écran visuel entre la route Coulombe et les résidences.

«Nous souhaitions offrir aux futurs résidents un environnement accueillant, afin qu’ils puissent s’approprier le quartier et profiter des espaces verts. Grâce à notre collaboration avec Arbre-Évolution, nous avons pu concrétiser un projet à la hauteur de nos ambitions, dont nous constatons déjà l’impact visuel», de souligner Mireille Couture, directrice générale de la Municipalité de Saint-Isidore.

La plantation, qui s'est effectué en vertu du Programme de reboisement social, a pu également compter sur le partenariat financier de l’Expo Mangez santé, le Festival de cinéma de la ville de Québec, ainsi que l'assureur Telio.