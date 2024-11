Protection de l'orignal: bilan de l'opération Panache 2024

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a réalisé, pour une deuxième année, l'opération Panache, une activité de visibilité et de prévention pour la protection de l'orignal.

Plus d'une centaine d'agents de protection de la faune, y compris les escouades canines et les pilotes de drones, ont parcouru le territoire pour sensibiliser les chasseuses et les chasseurs aux conséquences des pratiques illégales liées à la chasse. L'opération a également permis de recueillir des informations pour d'éventuelles enquêtes et poursuites.

L'opération Panache s'est tenue cette année du 12 au 14 octobre, dans les zones de chasse 3 et 4, dans la région de la Chaudière-Appalaches, et du 19 au 22 octobre dans les zones 1 et 2, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Ces régions ont été de nouveau visées en raison de la grande concentration d'orignaux et de chasseurs sportifs qu'on y trouve durant cette période.

Voici des résultats partiels de l'opération:

— Plus de 8 300 personnes ont été rencontrées par les agents de protection de la faune sur le terrain.

— Plus de 7 200 chasseurs ont été sensibilisés au respect de la réglementation en vigueur et à l'importance des gestes à poser lors de la pratique de la chasse pour assurer la protection de l'orignal.

— Près de 1 100 villégiateurs ont été sensibilisés à l'importance de leur collaboration dans le signalement d'actes de braconnage.

— Ces 8 300 personnes s'ajoutent au 6 400 personnes sensibilisées l'an dernier.

— Jusqu'à présent, 80 signalements citoyens découlant de l'approche des agents de protection de la faune lors de l'opération Panache ont été enregistrés au centre d'appels de SOS Braconnage - Urgence faune sauvage.

— 216 dossiers d'enquête ont été ouverts jusqu'à présent.

— Le dépôt de plus de 244 chefs d'accusation est projeté, totalisant pour l'instant plus de 240 000 $ d'amendes;

Les principales infractions constatées à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune associées au prélèvement de l'orignal ont été le dépassement de la limite de gibier, la possession illégale de gibier, la chasse sans permis, la chasse hors zone, l'omission d'apposer son coupon de transport sur son gros gibier, la possession d'une arme à feu ou d'une arbalète chargée à bord d'un véhicule et la chasse sans dossard.

Quelque 33 orignaux ont été saisis et la totalité des portions comestibles, soit plus de 7 000 kilogrammes de viande, a été remise à des organismes caritatifs et à des banques alimentaires.

Le Ministère rappelle qu'en tout temps et de manière confidentielle, les citoyens sont invités à aider la Protection de la faune du Québec à contrer le braconnage et à préserver la population d'orignaux en signalant tout acte de braconnage, situation suspecte ou geste allant à l'encontre de la faune ou de ses habitats.

Tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de la faune peut être signalé de façon confidentielle au 1 800 463-2191 ou par Internet à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage.