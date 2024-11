Parc éolien de la Haute-Chaudière: une trentaine de participants à la séance publique d’information

Une trentaine de personnes ont pris part à la séance publique d’information, organisée par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), qui a eu lieu mercredi dernier à Frontenac, sur le projet de construction du Parc éolien de la Haute-Chaudière, dans la MRC du Granit.

Rappelons d'entrée de jeu que les promoteurs souhaitent aménager 20 éoliennes sur le territoire des municipalités de Frontenac et d’Audet, de même que de la ville de Lac-Mégantic. Ces installations généreraient une puissance maximale de 120 MW et produirait suffisamment d’électricité pour combler les besoins d’environ 18 700 foyers.

La réalisation du projet nécessiterait un investissement d’environ 370 millions de dollars et créerait quelque 150 emplois au cours de la phase de construction. Les éoliennes entreraient en service en décembre 2026.

Mercredi, après une brève présentation du projet, une douzaine de citoyens et citoyennes ont posé des questions abordant des thèmes variés.

Il a notamment été question du positionnement des éoliennes par rapport aux propriétés (résidences, érablières), du tracé du réseau de câbles souterrains (son emplacement, les critères qui ont guidé sa conception, etc.), de la manière dont le projet se compare à celui de Saint-Robert-Bellarmin (dimension des éoliennes, bruit, puissance), du poste électrique qui serait aménagé à Lac-Mégantic, du déboisement, des milieux humides, des émissions sonores, de la possibilité ou non d'une deuxième phase qui consisterait en l'ajout d'autres éoliennes, des redevances, de la provenance des travailleurs et travailleuses, des investissements de chacune des parties et du démantèlement.

Signalons que le BAPE publiera un compte rendu de la période d'information publique, dans les 10 jours suivant sa fin, qui est prévue le 29 novembre.