Neige et conditions difficiles attendues pour le passage à 2025

Les habitants de la Beauce devront composer avec des conditions hivernales marquées en cette fin d’année.

Une alerte météo émise par Environnement Canada prévoit de 10 à 15 centimètres de neige, avec des accumulations potentielles dépassant les 15 centimètres dans les zones montagneuses, entre mercredi matin et jeudi matin.

Cette neige est associée à une dépression en provenance du Colorado qui affectera plusieurs régions, notamment la Beauce, Montmagny, Charlevoix et la Réserve faunique des Laurentides. Les précipitations seront accompagnées de températures avoisinant le point de congélation et de vents modérés provenant du nord-est.

Conditions routières à surveiller

La combinaison de neige abondante et de vents pourrait entraîner des conditions routières difficiles. Une visibilité variable, parfois fortement réduite, est à prévoir, rendant les déplacements plus périlleux. Les automobilistes sont invités à faire preuve de prudence et à adapter leur conduite en conséquence.

Environnement Canada recommande de surveiller régulièrement les alertes et les prévisions pour rester informé de l’évolution de la situation. Les citoyens peuvent également signaler des conditions météorologiques violentes en envoyant un courriel à [email protected] ou en publiant sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #meteoqc.