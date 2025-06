La pelle amphibie en action dès mercredi

C'est à compter de demain que des travaux d’affaiblissement du couvert de glace de la rivière Chaudière seront effectués à Beauceville, à l'aide d'une pelle amphibie.

Encore cette année, l'entreprise ECO-Technologies, du Nouveau-Brunswick, a obtenu le contrat, qui fera 60 heures de cassage pour un montant total 60 475 $. Cette banque passée, le taux horaire est fixé à 850 $ l'heure.

Les travaux consistent à effectuer une tranchée dans le couvert de glace, à partir de l'amont de la rivière des Plante, en progressant jusqu'au centre-ville.

L'objectif est de permettre aux glaces de quitter le territoire avant l'arrivée de celles provenant du Sud (amont) et ainsi de limiter la formation d'embâcle au Nord du centre-ville (notamment à la hauteur de la rivière Le Bras et du secteur du Rocher), qui est la cause principale des inondations en présence de glaces.

Ces jours-ci, le couvert de glace est entier sur toute la longueur de la Chaudière qui coule sur le territoire beaucevillois, sauf dans le secteur des Rapides-du-Diable, où il est fragilisé.

Signalons que le niveau d'eau actuel est normal. Le seuil de surveillance est établi à 149,6 m, celui d'inondation mineure à 150,8 m et celui de référence habituelle, où des secteurs commencent à être touchés, est à ± 151,8 m. Les données sont accessibles en tout temps sur le site du Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC).

Les autorités recommandent à tous les citoyens et toutes les entreprises situées dans les secteurs inondables de bien se préparer, comme chaque année, à faire face à un éventuel débordement de la rivière.



Depuis l'inondation d'avril 2019 et les démolitions de bâtiments qui ont suivi, Beauceville est passé d'environ 300 portes à évacuer, à plus ou moins 115 portes, réparties dans une trentaine d'entreprises et autant de propriétés résidentielles.